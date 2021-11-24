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Ученые выявили связь между физическими нагрузками и медленным старением
24.11.2021 10:16
Фото: livejournal.com
Американским исследователям удалось обнаружить взаимосвязь между физическими нагрузками и медленным старением.
Свой отчет специалисты опубликовали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Исследование проводили специалисты из Гарвардского университета, изучавшие влияние уровня физических нагрузок на продолжительность жизни. Как отмечается в отчете о проделанной работе, активность имеет особенное значение для людей пожилого возраста.
Ученые пришли к выводу, что физические нагрузки стимулируют в организме процессы, оказывающие благотворное воздействие на состояние здоровья, в частности, активизируя обновление и защиту от старения на клеточном уровне. Физическая активность усиливает кровоток, отмечают специалисты, а также делает более эффективными антиоксиданты и противовоспалительные вещества.
Американские специалисты особо выделили пользу физических упражнений в борьбе с излишней массой тела. При ожирении, подчеркивается в отчете, у пожилых людей существенно повышается риск развития таких серьезных недугов, как диабет, остеопороз и болезнь Альцгеймера.
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