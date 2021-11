Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые выявили связь между физическими нагрузками и медленным старением

24.11.2021 10:16

Фото: livejournal.com



Американским исследователям удалось обнаружить взаимосвязь между физическими нагрузками и медленным старением.



Свой отчет специалисты опубликовали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).



Исследование проводили специалисты из Гарвардского университета, изучавшие влияние уровня физических нагрузок на продолжительность жизни. Как отмечается в отчете о проделанной работе, активность имеет особенное значение для людей пожилого возраста.



Ученые пришли к выводу, что физические нагрузки стимулируют в организме процессы, оказывающие благотворное воздействие на состояние здоровья, в частности, активизируя обновление и защиту от старения на клеточном уровне. Физическая активность усиливает кровоток, отмечают специалисты, а также делает более эффективными антиоксиданты и противовоспалительные вещества.



Американские специалисты особо выделили пользу физических упражнений в борьбе с излишней массой тела. При ожирении, подчеркивается в отчете, у пожилых людей существенно повышается риск развития таких серьезных недугов, как диабет, остеопороз и болезнь Альцгеймера.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 147

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.11.2021 22:04 В РФ зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей 12-17 лет

В РФ зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей 12-17 лет 24.11.2021 09:26 Врачи пригласили противников вакцинации в ковидные отделения

Врачи пригласили противников вакцинации в ковидные отделения 23.11.2021 22:57 Объявивший себя «пришельцем» француз удалил два здоровых пальца на руке

Объявивший себя «пришельцем» француз удалил два здоровых пальца на руке 23.11.2021 19:35 Ученые выяснили, какие осьминоги самые умные

Ученые выяснили, какие осьминоги самые умные 23.11.2021 06:09 В Берлине разрешили выдачу США российского диджея Казначеева