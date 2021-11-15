ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Лондоне готовы перебросить на Украину сотни спецназовцев
В Лондоне готовы перебросить на Украину сотни спецназовцев
Блинкен: Россия создала угрозу безопасности космических исследований
Блинкен: Россия создала угрозу безопасности космических исследований
После пожара на НЛМК в Липецке возбудили уголовное дело
После пожара на НЛМК в Липецке возбудили уголовное дело
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Блинкен: Россия создала угрозу безопасности космических исследованийБлинкен: Россия создала угрозу безопасности космических исследований
Киев призвал Берлин и Париж готовиться к военному конфликту на УкраинеКиев призвал Берлин и Париж готовиться к военному конфликту на Украине
После пожара на НЛМК в Липецке возбудили уголовное делоПосле пожара на НЛМК в Липецке возбудили уголовное дело
Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления УкраиныСтолтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины
Китайским авиакомпаниям могут разрешить летать на Boeing 737 MAXКитайским авиакомпаниям могут разрешить летать на Boeing 737 MAX

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Китайским авиакомпаниям могут разрешить летать на Boeing 737 MAX


15.11.2021 04:11
Китайским авиакомпаниям могут разрешить летать на Boeing 737 MAXФото: livejournal.com

Управление гражданской авиации КНР (CAAC) удовлетворено изменениями в конструкции, предложенными Boeing для самолета 737 MAX.

Ведомство проинформировало китайские авиакомпании о том, что может разрешить использование лайнеров, передает "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как указано в заявлении СААС, эксперты тщательно изучили предложенные производителем изменения. В результате было принято решение, что подобные корректировки сводят к минимуму потенциальные проблемы с безопасностью эксплуатации таких лайнеров. Ведомство проинформировало об этом китайские авиакомпании и попросило их представить отзывы о летной годности Boeing 737 MAX в срок до 26 ноября.

Возвращение 737 MAX, отозванных после двух катастроф, уже одобрили регуляторы целого ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе, в Австралии, Индии и Японии.

Напомним, 29 октября 2018 года вскоре после взлета рухнуло воздушное судно индонезийской компании Lion Air, а в марте следующего года при схожих условиях потерпел крушение самолет Ethiopian Airlines. В результате этих двух катастроф погибло более трехсот человек. Никому из тех, кто находился на борту лайнеров, выжить не удалось.

По итогам тщательного разбирательства выяснилось, что причиной трагических событий могла стать впервые внедренная Boeing система предотвращения сваливания (MCAS). В автоматическом режиме она направляла нос воздушного судна вниз, это происходило даже при выключенном автопилоте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

На рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и СирииНа рейсы «Белавиа» из Турции перестали пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии
В Эквадоре 58 заключенных стали жертвами столкновенийВ Эквадоре 58 заключенных стали жертвами столкновений
Меркель попросила Путина повлиять на ЛукашенкоМеркель попросила Путина повлиять на Лукашенко
Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления УкраиныСтолтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины
Названо число привитых от COVID-19 среди госпитализированных в регионах РФНазвано число привитых от COVID-19 среди госпитализированных в регионах РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru