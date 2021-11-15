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Китайским авиакомпаниям могут разрешить летать на Boeing 737 MAX
15.11.2021 04:11
Фото: livejournal.com
Управление гражданской авиации КНР (CAAC) удовлетворено изменениями в конструкции, предложенными Boeing для самолета 737 MAX.
Ведомство проинформировало китайские авиакомпании о том, что может разрешить использование лайнеров, передает "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как указано в заявлении СААС, эксперты тщательно изучили предложенные производителем изменения. В результате было принято решение, что подобные корректировки сводят к минимуму потенциальные проблемы с безопасностью эксплуатации таких лайнеров. Ведомство проинформировало об этом китайские авиакомпании и попросило их представить отзывы о летной годности Boeing 737 MAX в срок до 26 ноября.
Возвращение 737 MAX, отозванных после двух катастроф, уже одобрили регуляторы целого ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе, в Австралии, Индии и Японии.
Напомним, 29 октября 2018 года вскоре после взлета рухнуло воздушное судно индонезийской компании Lion Air, а в марте следующего года при схожих условиях потерпел крушение самолет Ethiopian Airlines. В результате этих двух катастроф погибло более трехсот человек. Никому из тех, кто находился на борту лайнеров, выжить не удалось.
По итогам тщательного разбирательства выяснилось, что причиной трагических событий могла стать впервые внедренная Boeing система предотвращения сваливания (MCAS). В автоматическом режиме она направляла нос воздушного судна вниз, это происходило даже при выключенном автопилоте.
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