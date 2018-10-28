|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
При крушении индонезийского лайнера погибли более 180 человек
11:26
Фото: livejournal.com
Индонезийские спасатели обнаружили фрагменты тел жертв крушения самолета Boeing 737, который разбился, пролетая над Яванским морем.
Как передает ТАСС, выжить никому из пассажиров и членов экипажа не удалось.
В Индонезии найдены тела жертв крушения лайнера местной авиакомпании Lion Air. Самолет разбился у берегов острова Ява. Как сообщает информационный портал Detik, останки погибших обнаружены на поверхности Яванского моря.
На месте ЧП сейчас активно продолжается поисковая операция. Водолазы предпринимают попытки отыскать черные ящики в целях выяснения причин крушения. По факту трагедии уже начато расследование.
По предварительным данным, на борту пассажирского самолета Boeing 737 Max 8, выполнявшего рейс JT-610 и направлявшегося в Панкалпинанг, могли находиться более 180 человек.
Как заявили представители авиакомпании Lion Air, которой принадлежало воздушное судно, лайнер исчез с радаров через тринадцать минут после того, как совершил взлет в аэропорту Джакарты.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|