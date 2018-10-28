Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter При крушении индонезийского лайнера погибли более 180 человек

11:26

Фото: livejournal.com



Индонезийские спасатели обнаружили фрагменты тел жертв крушения самолета Boeing 737, который разбился, пролетая над Яванским морем.



Как передает ТАСС, выжить никому из пассажиров и членов экипажа не удалось.



В Индонезии найдены тела жертв крушения лайнера местной авиакомпании Lion Air. Самолет разбился у берегов острова Ява. Как сообщает информационный портал Detik, останки погибших обнаружены на поверхности Яванского моря.



На месте ЧП сейчас активно продолжается поисковая операция. Водолазы предпринимают попытки отыскать черные ящики в целях выяснения причин крушения. По факту трагедии уже начато расследование.



По предварительным данным, на борту пассажирского самолета Boeing 737 Max 8, выполнявшего рейс JT-610 и направлявшегося в Панкалпинанг, могли находиться более 180 человек.



Как заявили представители авиакомпании Lion Air, которой принадлежало воздушное судно, лайнер исчез с радаров через тринадцать минут после того, как совершил взлет в аэропорту Джакарты.



Автор: Злата Богатова

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