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Названы имена россиян, погибших при крушении лайнера в Эфиопии
10.3.2019 17:48
Фото: belta.by
На борту лайнера, разбившегося в Эфиопии, находилось трое россиян, передает РИА Новости.
Информацию о гибели соотечественников подтвердили представители дипмиссии РФ в этом африканском государстве.
Как сообщается со ссылкой на официальных представителей авиаперевозчика, в посольстве России в Эфиопии уже назвали имена погибших. Все трое были молодыми людьми. В результате крушения самолета Boeing-737, который принадлежал авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли Александр и Екатерина Полякова, Сергей Вяликов.
Напомним, обломки лайнера были найдены неподалеку от столицы Эфиопии - Аддис-Абебы.
На борту разбившегося самолета, который направлялся в столицу Кении - Найроби, находилось свыше ста пятидесяти человек. Воздушное судно совершило взлет в 08:38 по местному времени (совпадает с московским) из международного аэропорта Боле в Аддис-Абебе. Связь с ним была потеряна уже через шесть минут.
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