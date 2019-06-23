Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сотни пилотов подали групповой иск к Boeing из-за сокрытия неполадок

23.6.2019 17:22

Фото: aviadrive.ru



Свои подписи под коллективным заявлением оставили более четырехсот пилотов, передает австралийская ABC со ссылкой на судебные документы.



По мнению летчиков, речь идет о "намеренном" сокрытии неполадок.



Несколько сотен пилотов решили коллективно судиться с компанией Boeing, подав групповой иск. В документе указано, что разработчики умышленно пошли на "беспрецедентное сокрытие", умолчав о "конструктивных недостатках" модели 737 MAX. Учитывая, что после катастроф полеты таких лайнеров были приостановлены, пилоты, учившиеся ими управлять, не только остались без работы и вынуждены нести убытки, но и испытали большой психологический дискомфорт.



В качестве инициатора подачи группового иска выступил пилот, не желающий раскрывать свое имя. По его словам, он хочет сохранить анонимность, так как боится "расправы со стороны Boeing и дискриминации его клиентами".



Суд в Чикаго начнет рассмотрение этого иска 21 октября.



Напомним, использование самолетов Boeing 737 MАX приостановили по всему миру в связи с двумя авиакатастрофами - в октябре 2018 года жертвами крушения лайнера индонезийской Lion Air стали 189 человек, а в минувшем марте разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек.



Представители Boeing, прокомментировав трагические инциденты, объяснили катастрофы некими проблемами с программным обеспечением системы МCAS. Она должна регулировать угол атаки (подъема носа воздушного судна). Позже разработчики объявили о том, что ПО было обновлено в полном объеме.



Автор: Злата Богатова

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