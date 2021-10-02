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Урегулирован спор между Йоханссон и компанией Disney


2.10.2021 18:07
Урегулирован спор между Йоханссон и компанией DisneyФото: znaj.ua

Разногласия по поводу гонорара за "Черную Вдову", возникшие ранее между американской актрисой Скарлетт Йоханссон и компанией Walt Disney, разрешились, сообщает The New York Times.

Условия соглашения стороны не раскрывают.

Как пишет американская газета, Скарлетт Йоханссон очень рада в связи с урегулированием этого вопроса. Прокомментировав соглашение с Walt Disney, 36-летняя звезда подчеркнула, что гордится результатами многолетнего творческого сотрудничества с компанией и с нетерпением ожидает возможности новой совместной работы.

Глава Disney Studios Content Алан Бергман, в свою очередь, выразил намерение в будущем задействовать артистку в ряде новых проектов.

Минувшим летом актриса обратилась в суд с иском против компании Disney в связи с единовременным релизом ленты "Черная вдова". Учитывая, что фильм вышел в кинотеатрах и на онлайн-платформе Disney Plus, актриса не получила проценты с кассовых сборов. По мнению Йоханссон, она потеряла гонорар в размере $50 млн.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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