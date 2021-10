Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Урегулирован спор между Йоханссон и компанией Disney

2.10.2021 18:07

Фото: znaj.ua



Разногласия по поводу гонорара за "Черную Вдову", возникшие ранее между американской актрисой Скарлетт Йоханссон и компанией Walt Disney, разрешились, сообщает The New York Times.



Условия соглашения стороны не раскрывают.



Как пишет американская газета, Скарлетт Йоханссон очень рада в связи с урегулированием этого вопроса. Прокомментировав соглашение с Walt Disney, 36-летняя звезда подчеркнула, что гордится результатами многолетнего творческого сотрудничества с компанией и с нетерпением ожидает возможности новой совместной работы.



Глава Disney Studios Content Алан Бергман, в свою очередь, выразил намерение в будущем задействовать артистку в ряде новых проектов.



Минувшим летом актриса обратилась в суд с иском против компании Disney в связи с единовременным релизом ленты "Черная вдова". Учитывая, что фильм вышел в кинотеатрах и на онлайн-платформе Disney Plus, актриса не получила проценты с кассовых сборов. По мнению Йоханссон, она потеряла гонорар в размере $50 млн.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 118

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 2.10.2021 16:04 Бритни Спирс переедет в новый дом после снятия опекунства

Бритни Спирс переедет в новый дом после снятия опекунства 30.9.2021 06:38 Роль Джеймса Бонда предложили отдать гомосексуальному артисту

Роль Джеймса Бонда предложили отдать гомосексуальному артисту 30.9.2021 05:06 Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей

Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей 25.9.2021 12:13 Суд отклонил иск экс-солистки «Ленинграда» Вокс к Шнурову

Суд отклонил иск экс-солистки «Ленинграда» Вокс к Шнурову 23.9.2021 03:24 Экс-муж Полины Гагариной подал на нее в суд