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В Новосибирске арестовали инспектора ДПС, смертельно ранившего 19-летнего парня
31.5.2021 20:34
Фото: vk.com
Избрана мера пресечения в отношении 38-летнего полицейского, который обвиняется в превышении должностных полномочий.
Как информирует СУ СКР по Новосибирской области, инспектор ДПС взят под стражу. После смерти потерпевшего уголовное дело было переквалифицировано на более серьезную статью, отметили в ведомстве.
Суд удовлетворил ходатайство следственных органов Новосибирской области и избрал меру пресечения в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району в виде заключения под стражу. В ведомстве уточнили, что полицейский обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено пунктами "а, б, в" части 3 статьи 286 УК РФ.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидента, в ходе которого был смертельно ранен 19-летний владелец иномарки. Молодой человек устроил потасовку с полицейским, препятствуя задержанию его приятеля. Пострадавшего доставили в больницу с повреждением головы, где он вскоре скончался.
Ранее в Екатеринбурге задержали бывшего полицейского, который в неадекватном состоянии начал стрелять по прохожим из окна собственной квартиры. В результате инцидента были ранены девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, сразу после чего врачи провели экстренную операцию.
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