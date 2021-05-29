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В Новосибирской области умер мужчина, в которого выстрелил инспектор ДПС
15:34
Фото: кадр видео с youtube.com
В больнице скончался 19-летний парень, в которого несколько дней назад случайно выстрелил инспектор ДПС, передают российские СМИ со ссылкой на заявление Минздрава Новосибирской области. Пострадавшего госпитализировали сразу после инцидента, однако ранение оказалось смертельным.
После ЧП парня доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, писали региональные СМИ. Молодой человек получил ранение головы, когда спровоцировал потасовку с полицейским. Со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах отмечалось, что пострадавший пытался препятствовать задержанию знакомого.
Инцидент зафиксирован вечером минувшей пятницы, 28 мая, когда на 61-м км автотрассы Р-255 "Сибирь" инспекторы ДПС пытались остановить машину Toyota. Водитель отказался выполнить их требование и продолжал движение, увеличив скорость. Полиция, начав преследование автомобиля, пыталась затем задержать нескольких человек, выбежавших из салона остановившегося у гостиницы транспортного средства.
В отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, который допустил выстрел во время задержания, уже возбудили уголовное дело. Полицейского подозревают в превышении служебных полномочий.
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