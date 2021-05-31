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В Екатеринбурге прооперировали пострадавшую при стрельбе девочку
31.5.2021 10:03
Фото: visualrian.ru
Уральские врачи провели экстренную операцию, чтобы спасти пострадавшую в результате стрельбы в Екатеринбурге девочку.
Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу № 1, передают местные СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.
По предварительным данным, девочку после операции перевели в реанимационное отделение. В момент госпитализации врачи оценивали состояние ребенка как крайне тяжелое.
Школьница получила серьезное огнестрельное ранение в результате инцидента на улице Бородина. Местный житель, являвшийся в прошлом сотрудником правоохранительных органов, начал стрелять из окна по прохожим. Злоумышленника задержали вскоре после ЧП. Спецназовцы брали его квартиру штурмом.
Во время происшествия также был ранен сотрудник Росгвардии. После оказания первой помощи врачи отпустили пациента домой, пояснили в пресс-службе свердловского Минздрава.
По факту инцидента ранее уже возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь представителя правоохранительных структур. 48-летнего подозреваемого еще накануне доставили на допрос в следственный отдел регионального СУ СКР, а затем направили на процедуру медицинского освидетельствования.
Как пояснил Горелых, стрельба велась из карабина "Вепрь". Задержанный владел им на законных основаниях, оформив разрешение еще в 2010 году. Затем он неоднократно продлевал срок действия документа, пояснил представитель регионального МВД.
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