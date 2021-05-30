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В Екатеринбурге задержан устроивший стрельбу бывший полицейский
30.5.2021 23:14
Фото: sputnik.ru
Правоохранительные органы уральской столицы задержали местного жителя, устроившего стрельбу в микрорайоне Химмаш.
В результате инцидента были ранены девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Как передают российские СМИ со ссылкой на полицию Екатеринбурга, ЧП случилось сегодня на улице Бородина. Бывший полицейский успел сделать из окна своей квартиры не менее десяти выстрелов по случайным прохожим. Отмечается, что 48-летний мужчина находился в неадекватном состоянии.
В Министерстве здравоохранения Свердловской области подтвердили сведения о двух пострадавших. По данным ведомства, девочка, получившая огнестрельные ранения, в крайне тяжелом состоянии доставлена в Детскую городскую клиническую больницу № 9. Сотрудник Росгвардии также был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Медики диагностировали у пациента касательное ранение ноги.
Полиция сейчас проверяет сведения о том, что перед стрельбой мужчина рассылал знакомым сообщения, передает ТАСС. Предположительно, злоумышленник сообщал о намерении устроить стрельбу, а потом покончить с собой.
Как только в экстренные службы начали поступать сигналы о стрельбе, к месту происшествия направили группу немедленного реагирования. После эвакуации жителей дома здание было оцеплено. Затем бойцы СОБР Росгвардии провели штурм квартиры, при этом стрелявший пытался оказывать активное сопротивление.
Мужчина прицельно стрелял в спецназовцев, но они не пострадали, благодаря бронещитам. В ходе задержания применялись светошумовые гранаты. В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь представителя правоохранительных структур.
О злоумышленнике известно, что в прошлом он не состоял на учете у психиатра либо нарколога. В рамках расследования уголовного дела будут проведены экспертизы. Как пояснил помощник главы регионального СУ СКР Максим Чалков, в момент преступления подозреваемый находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.
Известно также, что оружие, из которого велась стрельба, было получено бывшим полицейским на законных основаниях и было официально зарегистрировано.
Как рассказал руководитель пресс-службы местного полицейского главка МВД Валерий Горелых, злоумышленник был уволен из правоохранительных органов более десяти лет назад в звании старшего прапорщика. До того он являлся инспектором ППС. В последнее время мужчина работал в качестве охранника.
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