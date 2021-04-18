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Disney может потерять права на франшизу «Хищник»
18.4.2021 14:17
Фото: fantume.ru
Авторы сценария к первому фильму серии "Хищник" обратились в суд с исковым требованием вернуть им права на франшизу.
Как передает The Hollywood Reporter, интересы братьев Джима и Джона Томасов защищает известный специалист Марк Тоберофф.
Фантастический боевик "Хищник" был представлен зрителям в 1987 году. Картина была создана компанией 20th Century Fox по сценарию, который написали братья Джим и Джон Томасы. В 2017 году права на франшизу принадлежат корпорации Disney, выкупившей киностудию 20th Century Fox.
Братья Томасы пытаются использовать в своих интересах положения действующего законодательства Соединенных Штатов, в соответствии с которыми авторы после определенного периода времени могут отозвать права на собственные произведения. Обычно речь идет о тридцати пяти годах. Учитывая дату заключения договора с 20th Century Fox, братья могут вернуть себе права на "Хищника" уже в течение 2021 года.
Интересы братьев Томасов в суде представляет известный американский специалист по таким делам Марк Тоберофф. Ранее он сотрудничал, в частности, с создателем сценария "Пятницы, 13-го".
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