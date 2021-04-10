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В Нью-Йорке умер рэпер DMX


10.4.2021 10:20
В Нью-Йорке умер рэпер DMXФото: vk.com

В Соединенных Штатах умер американский рэпер Эрл Симмонс, добившийся известности под псевдонимом DMX.

О печальном событии рассказали родственники артиста, которому в минувшем декабре исполнилось 50 лет. Причиной смерти музыканта стала остановка сердца.

Как стало известно, в начале апреля DMX был экстренно доставлен в больницу White Plains в Нью-Йорке. Спустя несколько дней представители медицинского учреждения подтвердили информацию о его смерти. В клинике сообщили, что артист скончался от остановки сердца в окружении родственников.

По данным американских СМИ, музыкант, в прошлом страдавший от пагубных пристрастий, мог оказаться в больнице из-за передозировки наркотиков. Во время пика своей карьеры артист неоднократно попадал в клиники и проходил курсы реабилитации в соответствующих центрах.

DMX стал известен еще в 1990-е годы. Среди наиболее популярных композиций артиста Party Up (Up in Here), Dogs Out и X Gon' Give It To Ya. Шесть альбомов рэпера подряд возглавляли хит-парад Billboard 200. Артист не раз входил в число номинантов на премию Grammy и другие престижные награды, а также был удостоен American Music Award.

В начале этого года супруга рэпера MF Doom объявила о его смерти. Исполнитель и продюсер Дэниел Думилей, выступавший под псевдонимом, мог бы отметить пятидесятилетие 9 января. По словам жены музыканта Жасмин, ее муж умер еще 31 октября 2020 года. Почему о смерти артиста сообщалось лишь через два месяца, супруга уточнять не стала.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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