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Рок-группа Rage Against The Machine перенесла тур на 2022 год
9.4.2021 21:01
Фото: worldelectricguitar.ru
Большой тур, запланированный артистами легендарной рок-группы Rage Against The Machine в честь воссоединения коллектива, решено перенести на год.
Как передает НСН, гастроли начнутся следующей весной.
В официальном заявлении рок-группы указано, что все билеты, которые были приобретены в этом году, будут действительны. Поклонникам, которые захотят вернуть деньги, предлагается оформить возврат в течение тридцати дней в месте покупки.
Предполагалось, что группа начнет свой большой концертный тур еще в марте 2020 года. В тот момент старт гастролей пришлось сдвинуть из-за начавшейся пандемии коронавируса. Позднее в Соединенных Штатах отменили и фестиваль Coachella, на котором кооллектив должен был выступать в качестве хэдлайнера.
Американская рок-группа Rage Against The Machine была создана в 1991 году. Артисты, в творчестве которых сочетаются элементы таких стилей как метал и хип-хоп, также известны своими крайне левыми политическими взглядами. Во время выступлений музыканты в прошлом не раз сжигали флаг США.
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