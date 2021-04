Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Рок-группа Rage Against The Machine перенесла тур на 2022 год

9.4.2021 21:01

Фото: worldelectricguitar.ru



Большой тур, запланированный артистами легендарной рок-группы Rage Against The Machine в честь воссоединения коллектива, решено перенести на год.



Как передает НСН, гастроли начнутся следующей весной.



В официальном заявлении рок-группы указано, что все билеты, которые были приобретены в этом году, будут действительны. Поклонникам, которые захотят вернуть деньги, предлагается оформить возврат в течение тридцати дней в месте покупки.



Предполагалось, что группа начнет свой большой концертный тур еще в марте 2020 года. В тот момент старт гастролей пришлось сдвинуть из-за начавшейся пандемии коронавируса. Позднее в Соединенных Штатах отменили и фестиваль Coachella, на котором кооллектив должен был выступать в качестве хэдлайнера.



Американская рок-группа Rage Against The Machine была создана в 1991 году. Артисты, в творчестве которых сочетаются элементы таких стилей как метал и хип-хоп, также известны своими крайне левыми политическими взглядами. Во время выступлений музыканты в прошлом не раз сжигали флаг США.



Автор: Злата Богатова

