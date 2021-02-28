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Женская сеть myJulia.ru
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В Петербурге найдена мертвой экс-участница Little Big
13:02
Фото: pervo.ru
38-летняя Анна Кастельянос, в прошлом получившая известность как Каст и выступавшая в составе музыкальной группы Little Big, была найдена мертвой в Петербурге.
ЧП случилось в Невском районе города, передают российские СМИ со ссылкой на источники в полиции Северной столицы.
Как стало известно, бывшая участница музыкального коллектива Little Big Анна Кастельянос была найдена мертвой в собственной квартире. По предварительным данным, признаков смерти насильственного характера на теле артистки замечено не было, сообщает "Интерфакс".
Сигнал о смерти артистки поступил в полицию от волонтеров, приходивших к Кастельянос, пояснил источник агентства. Официального подтверждения этих сведений пока еще не последовало.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у Кастельянос в последнее время резко ухудшилось здоровье. Она испытывала сильные боли в спине, из-за которых оказалась практически прикована к постели. Кроме того, имевшая инвалидность Кастельянос страдала от серьезных хронических заболеваний.
Кастельянос выходила на сцену в составе Little Big до 2016 года. Кроме того, она снималась в сериалах, став известной благодаря необычной внешности. Рост артистки составлял лишь 130 см.
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