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Японка Наоми Осака снова выиграла Australian Open
20.2.2021 14:44
Фото: deon.pl
Победительницей турнира Большого шлема Australian Open, который сейчас проходит в Мельбурне, вновь признана 23-летняя Наоми Осака.
В решающей игре японка, занимающая третью строчку в мировом рейтинге, оказалась сильнее Дженнифер Брэди из США (24).
Продолжительность финального матча в женском одиночном разряде составила 1 час 17 минут. Игра завершилась с результатом 6:4, 6:3.
Наоми Осака уже во второй празднует победу на Australian Open, она выигрывала турнир в 2019 году. Японке дважды удалось выигрывать на турнирах Большого шлема US Open, в 2018 и 2020 годах.
В прошлом году победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису стала 21-летняя Софья Кенин, впервые в своей карьере пробившаяся в финал турнира Большого шлема. В тот момент уроженка Москвы была на 52-м месте в мировом рейтинге ВТА. Соперницей Софьи Кенин в решающем матче была 26-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса. В настоящее время Кенин выступает за Соединенные Штаты, где проживает вместе с тренирующим ее отцом.
Завтра, 21 февраля, в Мельбурне состоится финальный матч между российским теннисистом Даниилом Медведевым, являющимся четвертой ракеткой планеты, и возглавляющим мировой рейтинг Новаком Джоковичем.
Российскому теннисисту удалось впервые в его спортивной карьере пробиться в финал турнира Большого шлема Australian Open. В полуфинале 25-летний Даниил Медведев оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса, занимающего сейчас 6-ю строчку в мировом рейтинге теннисистов. Матч, продолжавшийся чуть более двух часов, завершился с результатом 6:4, 6:2, 7:5.
Ранее титулованный серб, имеющий статус действующего победителя турнира в мужском одиночном разряде, смог обыграть Аслана Карацева. 27-летний россиянин, сенсационно пробившийся в полуфинал Australian Open, уступил с результатом - 6:3, 6:4, 6:2. Карацев занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге, он первый раз выступал в основной сетке турнира Большого шлема.
Новак Джокович уже семнадцать раз становился победителем соревнований Большого шлема. Кроме того, у серба есть "карьерный" Большой шлем, он выиграл каждый из турниров по меньшей мере один раз. Победу на Australian Open теннисист одерживал уже восемь раз.
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