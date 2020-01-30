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Уроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии
14:35
Фото: btu.org.ua
Софья Кенин
21-летняя Софья Кенин, впервые в своей карьере пробившаяся в финал турнира Большого шлема, смогла стать победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Уроженка Москвы ранее была на 52-м месте в мировом рейтинге ВТА.
В настоящее время Кенин выступает за Соединенные Штаты, где проживает вместе с тренирующим ее отцом.
Соперницей Софьи Кенин в решающем матче была 26-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса. Ранее она оказалась сильнее румынки Симоны Халеп, обыграв ее с результатом – 7:6 (10:8), 7:5. Мугуруса на данный момент является 32-й ракеткой мира.
Выступающая за Соединенные Штаты Софья Кенин в финальной встрече обыграла Гарбинье Мугурусу в трех партиях со счетом 4:6, 6:2, 6:2 и стала победительницей престижного турнира в Мельбурне.
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