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Медведев впервые в карьере пробился в финал Australian Open
16:08
Фото: sportclub.ru
Российскому теннисисту Даниилу Медведеву удалось впервые в его спортивной карьере пробиться в финал турнира Большого шлема Australian Open.
В решающей игре его соперником станет серб Новак Джокович.
Россиянин в полуфинале оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса, занимающего сейчас 6-ю строчку в мировом рейтинге теннисистов. Матч, продолжавшийся чуть более двух часов, завершился с результатом 6:4, 6:2, 7:5.
25-летний Даниил Медведев в настоящее время является четвертой ракеткой мира. По мнению экспертов, россиянин уже смог улучшить свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он гарантированно поднимется на третью строчку после Australian Open.
В финальной игре россиянину предстоит встретиться с сербом Новаком Джоковичем, который возглавляет мировой рейтинг и ранее уже успел обыграть другого представителя РФ Аслана Карацева, впервые дошедшего до полуфинала этого престижного турнира.
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