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Australian Open: Дошедший до полуфинала Карацев проиграл Джоковичу
18.2.2021 21:26
Фото: telegra.ph
Россиянин Аслан Карацев, сенсационно добравшийся до 1/2 финала турнира Большого шлема Australian Open, уступил знаменитому сербу Новаку Джоковичу.
Проходившая в Мельбурне встреча окончилась с общим результатом - 6:3, 6:4, 6:2.
На текущий момент 27-летний Аслан Карацев занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге. Он первый раз выступал в основной сетке турнира Большого шлема. В прошлом все попытки россиянина преодолеть квалификационный этап не были удачными.
33-летний Новак Джокович является первой ракеткой. Спортсмен уже семнадцать раз становился победителем соревнований Большого шлема. Кроме того, у серба есть "карьерный" Большой шлем, он выиграл каждый из турниров по меньшей мере один раз. Победу на Australian Open теннисист одерживал уже восемь раз.
В финале соперником сербского теннисиста станет россиянин Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге 4-е место, или грек Стефанос Циципас (6). Медведев в прошлом уже не раз играл против Джоковича. После семи официальных матчей счет побед составляет 4-3 в пользу серба.
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