Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Australian Open: Дошедший до полуфинала Карацев проиграл Джоковичу

18.2.2021 21:26

Фото: telegra.ph



Россиянин Аслан Карацев, сенсационно добравшийся до 1/2 финала турнира Большого шлема Australian Open, уступил знаменитому сербу Новаку Джоковичу.



Проходившая в Мельбурне встреча окончилась с общим результатом - 6:3, 6:4, 6:2.



На текущий момент 27-летний Аслан Карацев занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге. Он первый раз выступал в основной сетке турнира Большого шлема. В прошлом все попытки россиянина преодолеть квалификационный этап не были удачными.



33-летний Новак Джокович является первой ракеткой. Спортсмен уже семнадцать раз становился победителем соревнований Большого шлема. Кроме того, у серба есть "карьерный" Большой шлем, он выиграл каждый из турниров по меньшей мере один раз. Победу на Australian Open теннисист одерживал уже восемь раз.



В финале соперником сербского теннисиста станет россиянин Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге 4-е место, или грек Стефанос Циципас (6). Медведев в прошлом уже не раз играл против Джоковича. После семи официальных матчей счет побед составляет 4-3 в пользу серба.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:08 Медведев впервые в карьере пробился в финал Australian Open

Медведев впервые в карьере пробился в финал Australian Open 16.2.2021 07:37 Чемпиона РФ по кикбоксингу арестовали за перестрелку в Москве

Чемпиона РФ по кикбоксингу арестовали за перестрелку в Москве 16.2.2021 07:00 Ласицкене в седьмой раз стала чемпионкой России

Ласицкене в седьмой раз стала чемпионкой России 15.2.2021 23:18 Супруга боксера Абдусаламова написала книгу о муже

Супруга боксера Абдусаламова написала книгу о муже 14.2.2021 16:20 Норвежский биатлонист Бе предложил ужесточить наказание IBU для России