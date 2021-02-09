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Сторонники Навального анонсировали новую акцию в Москве
9.2.2021 15:01
Фото: vesty.co.il
Оппозиция вновь намерена провести акцию в поддержку Алексея Навального, передает агентство "Интерфакс".
Мероприятие запланировано на воскресенье, 14 февраля.
Как рассказал руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков, мероприятие состоится в новом формате. По его словам, более подробная информация, о том, что будет происходить в Москве 14 февраля, будет оглашена "сегодня-завтра". Сторонник Алексея Навального говорил об этом в эфире "МБХ медиа" во вторник.
Напомним, 2 февраля столичный Симоновский суд принял решение о замене условного наказания Алексею Навальному, которое было вынесено в прошлом по т.н. "делу Ив Роше", на 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сразу после оглашения приговора в центре города начали собираться люди, выражавшие поддержку оппозиционеру.
5 февраля в Москве начали рассматривать уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По словам прокурора, оппозиционер Алексей Навальный мог умышленно распространить сведения, порочащие Игната Артеменко.
Ранее основатель российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский подверг критике учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, по решению Минюста признан организацией, которая выполняют функции иностранного агента) за "популизм и национализм". По его мнению, оппозиционеру и его соратникам в действительности нет никакого дела до тех, кто по их призыву участвовал в незаконных мероприятиях, а потом был задержан полицией.
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