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Навальному заменили условный срок на 3,5 года реального


2.2.2021 21:07
Навальному заменили условный срок на 3,5 года реальногоФото: vk.com

Столичный Симоновский суд сегодня отменил условное наказание российскому оппозиционеру Алексею Навальному, вынесенное ранее по т.н. "делу Ив Роше", назначив реальный срок.

Речь идет о 3,5 годах исправительной колонии общего режима, передает агентство "Интерфакс".

Суд при этом зачел период, который Алексей Навальный успел провести под домашним арестом, "день в день".

Адвокаты оппозиционера уже выразили намерение добиваться его освобождения. Как заявила Ольга Михайлова, защита планирует обжаловать решение суда, а также обратиться в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением вердикта Европейского суда по делу "Ив Роше".

На сегодняшнем заседании представитель столичного управления попросил суд об изменении уголовного приговора Навальному на реальный срок по причине многократных нарушений. В частности, оппозиционер семь раз не прибыл в уголовно-исполнительную инспекцию для отметки, из-за чего ему вынесли пять предупреждений.

Адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, возражая доводам представления ведомства, настаивали на том, что Алексей Навальный не пытался скрываться от российских правоохранительных органов. Юрист подчеркивал, что инспекторы не предпринимали попыток установить местонахождение Навального через его близких. Кроме того, осужденный уведомил ФСИН о личных обстоятельствах, потому не может считаться лицом, которое скрывалось от контроля.

Михайлова напомнила суду о вердикте Европейского суда по права человека (ЕСПЧ), в соответствии с которым следовало отменить приговор по "делу Ив Роше", так как во время процесса было нарушено право на справедливое разбирательство.

Сам оппозиционер во время судебного заседания вновь потребовал немедленного освобождения. При этом Навальный выразил намерение продолжать политическую борьбу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 467

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