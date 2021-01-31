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Земан назвал Навального «российским националистом»
31.1.2021 23:02
Фото: vk.com
Президент Чехии Милош Земан назвал балаганом события, которые в последнее время разворачиваются вокруг Алексея Навального.
Самого оппозиционера иностранный политик назвал "российским националистом".
Как передает РИА Новости, чешский президент Милош Земан прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным, выступая в эфире радио Frekvence 1. Иностранный политик назвал события, связанные с оппозиционером, балаганом. По мнению иностранного политика, самого оппозиционера можно считать "российским националистом".
Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек выразил осуждение по поводу ареста Навального и задержания участников несанкционированных акций, которые состоялись в России 23 января в поддержку оппозиционера. Чешский министр также заявил о том, что власти РФ, подавляя мероприятия оппозиции и свободы слова, нарушают международные обязательства, касающиеся прав человека.
Отреагировав на последние события в России, Петршичек заявил о том, что Чехия поднимет в Евросоюзе вопрос о введении новых санкций.
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