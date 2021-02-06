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Прокурору по делам Навального обеспечили госзащиту


6.2.2021 15:20
Прокурору по делам Навального обеспечили госзащитуФото: sledcom.ru

Прокурор Екатерина Фролова, которая задействована в рассмотрении дел, связанных с Алексеем Навальным, была взята под государственную защиту, сообщает "Интерфакс".

С чем могут быть связаны подобные меры, пока не уточняется.

Со ссылкой на собственный информированный источник отмечается, что прокурору Екатерине Фроловой ранее была предоставлена личная охрана в рамках обеспечения государственной защиты. В сопровождении охранников она уже прибыла на заседание столичного Симоновского суда, когда 2 февраля рассматривали вопрос об изменении приговора Навального по т.н. делу "Ив Роше".

Кроме того, Фролова была под охраной и перед вчерашним заседанием мирового суда, когда поддерживала обвинение по делу, связанному с клеветой оппозиционера на ветерана ВОВ. Каких-либо официальных комментариев по этому поводу пока еще не последовало.

По данным открытых источников, работающая в уголовно-судебном управлении столичной прокуратуры Екатерина Фролова в прошлом являлась старшим помощником прокурора по Центральному административному округу Москвы.

Ранее суд над Навальным по делу о клевете на пожилого человека перенесли на двенадцатое февраля. Во время слушаний, состоявшихся накануне, у оппозиционера возникла перепалка с внуком потерпевшего, после чего суд предупредил Навального о том, что его могут удалить с заседания.

В июне прошлого года в соцсетях Навального был опубликован ролик телевизионного канала RT, содержащий призыв голосовать за поправки к Конституции. В комментарии оппозиционера, по мнению властей, содержались заведомо ложные сведения, которые не только могли опорочить честь и достоинство ветерана, но причинили ему моральный вред.

Навальный свою вину признавать категорически отказался. Заявив о том, что не был знаком с ветераном, оппозиционер назвал уголовное дело политически мотивированным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 1353

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