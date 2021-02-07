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Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»


7.2.2021 19:19
Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»Фото: voskhodinfo.su

Как считает основатель российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский, "жизнь без страха и без репрессий" не может быть совместима с действиями оппозиционера Алексея Навального.

Политик подверг критике учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, по решению Минюста признан организацией, которая выполняют функции иностранного агента) за "популизм и национализм".

Статья Григория Явлинского размещена на официальном сайте российского политика. Основатель "Яблока" в ней говорит о популизме и национализме Алексея Навального. По мнению Явлинского, с этим несовместима современная демократическая Россия, подразумевающая уважение к человеку и свободу, "жизнь без страха и без репрессий". Как подчеркивает политик, речь идет о принципиально разных направлениях.

Основатель "Яблока" также высказывает мнение о том, что оппозиционеру и его соратникам в действительности нет никакого дела до тех, кто по их призыву участвовал в незаконных мероприятиях, а потом был задержан полицией. Явлинский при этом подчеркивает, что Навальный уничтожает все "наметки на коалиции".

Напомним, 2 февраля столичный Симоновский суд принял решение о замене условного наказания Алексею Навальному, которое было вынесено в прошлом по т.н. "делу Ив Роше", на 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сразу после оглашения приговора в центре города начали собираться люди, выражавшие поддержку оппозиционеру.

5 февраля в Москве начали рассматривать уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По словам прокурора, оппозиционер Алексей Навальный мог умышленно распространить сведения, порочащие Игната Артеменко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 780

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