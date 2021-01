Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Греции найдена мертвой шотландская певица Sophie

31.1.2021 10:01

Фото: vk.com



Известная поп-исполнительница и музыкальный продюсер Sophie (настоящее имя - Софи Ксеон) скончалась на тридцать пятом году жизни.



Как передают зарубежные СМИ, артистка была найдена мертвой в Афинах, где проживала в собственном доме.



О смерти 34-летней артистки сообщает газета The Guardian. Со ссылкой на заявление менеджера Sophie уточняется, что певица скончалась "в результате внезапного инцидента", ее обнаружили мертвой в своем доме в Афинах. Представители исполнительницы подчеркивают, что хотели бы "добиться соблюдения права на неприкосновенность частной жизни семьи" покойной", а потому просят прессу "деликатно отнестись" к обстоятельствам гибели звезды.



По данным ряда СМИ, артистка получила смертельную травму во время падения. Певица потеряла равновесие, когда пыталась посмотреть на полнолуние и хотела забраться на более возвышенное место.



Менеджеры Sophie называют ее "пионером нового звука". Артистка успела стать одной из наиболее влиятельных в своей сфере за последнее десятилетие, и не только из-за своего творчества, но "и по причине того посыла", который транслировала певица, указано в сообщении. По словам представителей исполнительницы, Sophie являлась настоящим "символом раскрепощенности".



В прошлом Sophie добилась известности, работая в жанре авант-поп. Певица выпустила дебютный сингл Nothing More to Say в 2013 году, но широкая популярность пришла к ней, благодаря композиции Bipp и сборнику Product, который публика услышала годом позже. В 2018 году вышел единственный студийный альбом артистки Oil of Every Pearl's Un-Insides, который был номинирован на музыкальную премию Grammy в номинации лучшей танцевальной и электронной музыки.



В числе артистов, с которыми в прошлом работала Sophie, Мадонна, рэп-исполнитель Винс Стейплс и Charli XCX. Называвшая себя трансгендером певица также была широко известна как борец за права сексуальных меньшинств.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 124

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.1.2021 13:57 В США опять отменили музыкальные фестивали Coachella и Stagecoach

В США опять отменили музыкальные фестивали Coachella и Stagecoach 30.1.2021 13:07 Памела Андерсон вновь вышла замуж

Памела Андерсон вновь вышла замуж 29.1.2021 18:03 В Минске с наркотиками задержали певца Тиму Белорусских

В Минске с наркотиками задержали певца Тиму Белорусских 27.1.2021 23:06 Шнуров пожаловался в полицию на угрозы Пригожина

Шнуров пожаловался в полицию на угрозы Пригожина 26.1.2021 06:15 Азия Ардженто обвинила в домогательствах режиссера «Форсажа»