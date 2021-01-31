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В Греции найдена мертвой шотландская певица Sophie


31.1.2021 10:01
В Греции найдена мертвой шотландская певица SophieФото: vk.com

Известная поп-исполнительница и музыкальный продюсер Sophie (настоящее имя - Софи Ксеон) скончалась на тридцать пятом году жизни.

Как передают зарубежные СМИ, артистка была найдена мертвой в Афинах, где проживала в собственном доме.

О смерти 34-летней артистки сообщает газета The Guardian. Со ссылкой на заявление менеджера Sophie уточняется, что певица скончалась "в результате внезапного инцидента", ее обнаружили мертвой в своем доме в Афинах. Представители исполнительницы подчеркивают, что хотели бы "добиться соблюдения права на неприкосновенность частной жизни семьи" покойной", а потому просят прессу "деликатно отнестись" к обстоятельствам гибели звезды.

По данным ряда СМИ, артистка получила смертельную травму во время падения. Певица потеряла равновесие, когда пыталась посмотреть на полнолуние и хотела забраться на более возвышенное место.

Менеджеры Sophie называют ее "пионером нового звука". Артистка успела стать одной из наиболее влиятельных в своей сфере за последнее десятилетие, и не только из-за своего творчества, но "и по причине того посыла", который транслировала певица, указано в сообщении. По словам представителей исполнительницы, Sophie являлась настоящим "символом раскрепощенности".

В прошлом Sophie добилась известности, работая в жанре авант-поп. Певица выпустила дебютный сингл Nothing More to Say в 2013 году, но широкая популярность пришла к ней, благодаря композиции Bipp и сборнику Product, который публика услышала годом позже. В 2018 году вышел единственный студийный альбом артистки Oil of Every Pearl's Un-Insides, который был номинирован на музыкальную премию Grammy в номинации лучшей танцевальной и электронной музыки.

В числе артистов, с которыми в прошлом работала Sophie, Мадонна, рэп-исполнитель Винс Стейплс и Charli XCX. Называвшая себя трансгендером певица также была широко известна как борец за права сексуальных меньшинств.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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