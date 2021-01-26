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В квартире Навального проводится обыск
16:35
Фото: primgazeta.ru
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру российского оппозиционера Алексея Навального.
О происходящем в Марьино рассказывает руководитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Министерством юстиции РФ в список иноагентов) Иван Жданов.
Как сообщает соратник Алексея Навального, в квартире на Люблинской улице сейчас находится брат политика Олег Навальный. Силовики "начали ломать дверь", намереваясь провести в помещении обыск, рассказал Иван Жданов в своем твиттере. Глава ФБК пояснил, что пока остается неизвестным "в рамках какого дела и на каком основании" действуют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Химкинский горсуд провел выездное заседание, которое состоялось в отделе полиции. Согласно вынесенному вердикту, задержанный сразу после прибытия в Россию Навальный был взят под стражу до 15 февраля.
В конце прошлого года Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве информировало о том, что Навальный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". Вскоре после этого стало известно, что в отношении политика возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным СКР, речь шла о 356 млн рублей из средств, которые были перечислены в различные фонды, в частности, основанный оппозиционером ФБК, а потом потрачены им на личные цели.
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