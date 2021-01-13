ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петербурге задержан похититель исторических ценностей
В Петербурге задержан похититель исторических ценностей
В Сбербанке придумали, как по звуку выявлять зараженных коронавирусом
В Сбербанке придумали, как по звуку выявлять зараженных коронавирусом
В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе
В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Навальный с конца прошлого года находится в розыске в РоссииНавальный с конца прошлого года находится в розыске в России
ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелымВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым
В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном КарабахеВ Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе
Пелоси: Трамп представляет опасность для СШАПелоси: Трамп представляет опасность для США
В Петербурге задержан похититель исторических ценностейВ Петербурге задержан похититель исторических ценностей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Навальный с конца прошлого года находится в розыске в России


08:19
Навальный с конца прошлого года находится в розыске в РоссииФото: vesty.co.il

В конце прошлого года было оформлено постановление, согласно которому в розыск объявлен политик Алексей Навальный.

Как сообщается на сайте "Российской газеты", блогер официально числится в России в федеральном розыске с 29 декабря.

Со ссылкой на текст документа уточняется, что розыскные мероприятия в отношении Алексея Навального начали осуществляться еще за месяц до этого - 27 ноября прошлого года. Причиной для этого послужило "злостное уклонение" политика от контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции.

В публикации отмечается, что Навальный, будучи условно осужденным, "перестал отмечаться" у инспекторов, несмотря на то, что он обязан делать это регулярно. Политик лишь раз вышел на связь, чтобы уведомить инспекторов о прохождении реабилитационного курса в ФРГ. При этом он не уточнил "дату возвращения в Россию".

Накануне Навальный объявил о том, что 17 января собирается вернуться в РФ и уже купил авиабилеты.

Ранее Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве информировало о том, что Навальный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

Вскоре после этого стало известно, что в отношении политика возбудили дело о мошенничестве. По данным СКР, речь шла о 356 млн рублей из средств, которые были перечислены в разные фонды, в том числе, основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), а потом потрачены им на личные цели.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемиюМеркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию
ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелымВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым
В Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у КапитолияВ Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у Капитолия
Мэр Якутска уходит в отставкуМэр Якутска уходит в отставку
В России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДДВ России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДД

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru