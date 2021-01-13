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Навальный с конца прошлого года находится в розыске в России
08:19
Фото: vesty.co.il
В конце прошлого года было оформлено постановление, согласно которому в розыск объявлен политик Алексей Навальный.
Как сообщается на сайте "Российской газеты", блогер официально числится в России в федеральном розыске с 29 декабря.
Со ссылкой на текст документа уточняется, что розыскные мероприятия в отношении Алексея Навального начали осуществляться еще за месяц до этого - 27 ноября прошлого года. Причиной для этого послужило "злостное уклонение" политика от контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции.
В публикации отмечается, что Навальный, будучи условно осужденным, "перестал отмечаться" у инспекторов, несмотря на то, что он обязан делать это регулярно. Политик лишь раз вышел на связь, чтобы уведомить инспекторов о прохождении реабилитационного курса в ФРГ. При этом он не уточнил "дату возвращения в Россию".
Накануне Навальный объявил о том, что 17 января собирается вернуться в РФ и уже купил авиабилеты.
Ранее Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве информировало о том, что Навальный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".
Вскоре после этого стало известно, что в отношении политика возбудили дело о мошенничестве. По данным СКР, речь шла о 356 млн рублей из средств, которые были перечислены в разные фонды, в том числе, основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), а потом потрачены им на личные цели.
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