Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Против Навального возбудили дело о мошенничестве

11:14

Фото: kaluga24.tv



Следственный комитет России (СКР) сообщает об уголовном деле о мошенничестве, которое возбудили против Алексея Навального.



Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, речь идет о 356 млн рублей из средств, которые были перечислены в разные фонды, в том числе, основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), а потом потрачены им на личные цели.



ГСУ СКР уже удалось собрать достаточный объем материалов, которые послужили основанием для начала расследования. По словам Петренко, в отношении Навального и еще нескольких лиц ведомство возбудило уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



Установлено, что на нужды ряда НКО, в том числе, "Фонда поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонда правового обеспечения граждан", ФБК и иных было в общей сложности перечислено свыше 588 млн рублей. Денежные средства поступали от физических лиц в виде пожертвований. Они были предназначены исключительно на цели фондов, однако Алексей Навальный, будучи фактическим руководителем вышеуказанных организаций, успел потратить не менее 356 млн рублей из этой суммы на личные цели.



Как пояснила Петренко, на деньги, собранные с граждан, Навальный приобретал имущество и материальные ценности, расплачивался во время отдыха за рубежом и т.д. Учитывая, что средства, перечисленные на деятельность НКО, фактически оказались похищенными, по итогам проверки возбудили уголовное дело.



Сейчас Навальный остается в Германии после лечения в знаменитой клинике Charite. Оппозиционера доставили в Берлин 22 августа этого года, вскоре после того, как ему стало плохо в самолете, когда он из Томска направлялся в Москву. Пилоты экстренно приземлились в аэропорту Омска, и Навальный первоначально был доставлен в реанимационное отделение одной из местных больниц.



Напомним, не так давно Навальный назвал имена тех, кто якобы пытался его отравить. Соответствующий материал был опубликован на сайте политика. По его мнению, к инциденту могут быть причастны восемь человек. Как заявил Алексей Навальный, он считает причастными к предполагаемому отравлению восемь сотрудников секретного подразделения, которое действует под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Все они имеют медицинское либо химическое образование. Имена удалось узнать после того, как ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN провело расследование. В этих мероприятиях также было задействовано германское издание Der Spiegel.



Автор: Злата Богатова

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