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Меру пресечения Навальному изберут в отделе полиции в Химках
13:34
Фото: voskhodinfo.su
Сегодня Химкинский городской суд проводит выездное заседание по иску ФСИН в отношении оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщил адвокат Вадим Кобзев, ФСИН просит об аресте политика.
Сегодня Химкинский городской суд проводит выездное заседание по вопросу избрания меры пресечения в отношении задержанного накануне Алексея Навального. По словам оппозиционера, он "не понимает, что происходит".
Заседание проходит прямо в отделе полиции, передают российские СМИ. Видео, на котором политик комментирует происходящее в УВД по столичным Химкам, опубликовала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По словам Навального, его вывели для встречи с адвокатами, однако в действительности он попал в суд.
Навальный возвратился в Москву накануне, 17 января. Вскоре после того, как самолет из Берлина совершил посадку, оппозиционера задержали. Минувшую ночь он провел в отделе полиции Химок.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с иском о замене условного срока Навального на реальный.
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