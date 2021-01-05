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В Хельсинки умер основатель Children of Bodom Алекси Лайхо
5.1.2021 14:01
Фото: rockperson.ru
Умер финский гитарист и вокалист Алекси Лайхо, ставший широко известным в качестве фронтмена созданной им англоязычной группы Children of Bodom ("Дети озера Бодом").
Музыкант скончался в возрасте сорока одного года.
Сообщение о смерти Алекси Лайхо появилось в Twitter музыкального лейбла Napalm Records. По словам представителей организации, они "абсолютно опустошены и убиты горем из-за внезапной потери" их дорогого друга и участника группы. Объявив о кончине музыканта, пресс-служба лейбла не стала комментировать причины смерти Алекси Лайхо.
Коллектив Children of Bodom, основанный Лайхо в 1993 году, существовал вплоть до конца 2019 года. Финальное шоу состоялось в Black Box Ледового дворца в Хельсинки. Музыканты объявили, что почти четверти века сотрудничества и десяти альбомов "решили отступить и изменить направление в своей жизни".
Ранее супруга британского рэпера MF Doom объявила о его смерти. По ее словам, американский рэп-исполнитель и продюсер Дэниел Думилей, скончался еще 31 октября 2020 года. Причины и какие-либо обстоятельства смерти музыканта его жена уточнять не стала. 9 января рэперу могло бы исполниться пятьдесят лет.
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