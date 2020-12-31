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Рогозин сообщил, когда состоится пилотируемый полет к Луне
31.12.2020 22:15
Фото: eurasiaunion.ru
В 2028 году "Роскосмос" собирается отправить корабль с космонавтами на облет Луны, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
По его словам, высадку российского экипажа на естественный спутник Земли предполагается осуществить в 2030 году.
Дмитрий Рогозин рассказал об этом в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).
Ранее глава "Роскосмоса" уже делал заявления о том, что высадка космонавтов на поверхность Луны может состояться после 2028 года, когда будут проводиться испытания сверхтяжелой лунной ракеты.
О перспективах реализации этого проекта в прошлом также рассказывал генконструктор "Энергии" Евгений Микрин, умерший в конце весны от коронавируса. По его словам, космонавты могут совершить высадку в начале 2030-х годов. При этом в конце 2020-х годов, согласно представленной им "дорожной карте" Лунной программы, могут уже начаться мероприятия по созданию базы.
Напомним, не так давно американский бизнесмен Илон Маск указал примерные сроки отправки людей на Марс. В частности, миллиардер заявил о том, что первый человек сможет попасть на Красную планету примерно через шесть лет. Вскоре после таких утверждений основателя компаний Tesla и SpaceX заподозрили в намерениях сформировать первое внеземное правительство.
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