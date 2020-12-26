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СМИ: Маск хочет создать межпланетное правительство
26.12.2020 19:09
Фото: smi2.net
Американский миллиардер Илон Маск намеревается сформировать первое внеземное правительство, пишут зарубежные СМИ, цитируя один из пунктов пользовательского соглашения спутникового интернета Starlink. В нем указано, что пользователи обязуются признавать суверенитет поселения на Марсе в случае его появления.
В ряде западных СМИ появились публикации о том, что подобные обязательства могут быть лишь шуткой, и в окончательной редакции соглашения их не будут. Вместе с тем, в прессе также приводятся комментарии экспертов, оценивших последствия таких действий. Как пишет The Independent, появление колоний на Марсе и других планетах может создать достаточно серьезные юридические коллизии.
Предполагается, что сначала на Красной планете, если там действительно удастся создать поселение, будут действовать нормы "земного". Однако впоследствии жителям Красной планеты, число которых, возможно, будет расти, будет необходима собственная система. Речь идет о том, как выживать в экстремальных условиях. В СМИ также напоминают о том, как в прошлом Маск говорил о методе прямой демократии в такого рода поселениях.
Напомним, не так давно Илон Маск рассказал о сроках отправки людей на Красную планету.
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