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Умер заболевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин


11:55
Умер заболевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений МикринФото: kommersant.ru

Минувшей ночью скончался член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин, передает ТАСС со ссылкой на президента РАН Александр Сергеев. Ученому, ушедшему из жизни в период пандемии коронавируса, еще не было 65 лет.

По словам Александра Сергеева, генеральный конструктор НПО "Энергия" и выдающийся отечественный ученый, академик РАН Евгений Микрин скончался в самом расцвете сил. Глава РАН назвал покойного очень ярким человеком, который всю жизнь отдал развитию российской космической программы.

Являясь генконструктором НПО "Энергия", Микрин отвечал за пилотируемую программу. Как подчеркнул Сергеев, ключевой ученый играл большую роль в связи "фундаментальной науки с практическим космосом".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, как указано на официальном сайте государственной корпорации, назвал смерть ученого невосполнимой потерей для отечественной ракетно-космической отрасли.

Как передает агентство "Интерфакс", ранее у Евгения Микрина диагностировали коронавирусную инфекцию. Ученый заболел после рабочей поездки на Байконур, откуда 9 апреля отправился в экспедицию очередной экипаж Международной космической станции (МКС). В ряде источников позднее появились сведения о том, что Микрин чувствует себя удовлетворительно и лечится дома, соблюдая режим самоизоляции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 288

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