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Илон Маск рассказал о сроках отправки людей на Марс
2.12.2020 17:11
Фото: rl0.ru
Первый человек сможет попасть на Марс уже примерно через шесть лет, предположил основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
На эту тему он говорил в ходе церемонии премии медиаконцерна "Аксель Шпрингер", которая состоялась в столице Германии.
Видеозапись мероприятия появилась на официальном Youtube-канале организации.
Как заявил Илон Маск, выступая в Берлине, "с высокой долей вероятности" первые люди смогут отправиться на Марс уже в течение ближайших шести лет. Бизнесмен при этом отметил, что в качестве минимального срока рассматривает четыре года.
Поделившись такими прогнозами, Маск пояснил, что в течение следующих двух лет на Красную планету направят космический корабль без людей.
Ранее Илон Маск назвал примерный срок создания космического корабля Starship, который предназначен для экспедиций на Марс. По словам миллиардера, работа над ним будет полностью завершена не ранее 2023 года.
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