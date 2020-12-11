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Moderna начинает испытывать свою вакцину от коронавируса на детях
11.12.2020 11:27
Фото: livejournal.com
Компания Moderna с 10 декабря начала проводить испытания собственной вакцины от COVID-19 на несовершеннолетних.
Как стало известно, речь идет о детях и подростках возраста от 12 до 18 лет.
По словам генерального директора компании Moderna Стефана Банселя, к весне 2021 года исследователи рассчитывают получить информацию о возможном применении мРНК-1273 для вакцинации детей и подростков. Руководитель организации пояснил, что речь идет о преддверии 2021 учебного года.
Ранее компания Pfizer, являющаяся одним из главных конкурентов Moderna на американском и европейском рынках, объявила о том, что начинает исследовать свой экспериментальный препарат на несовершеннолетних. Вакцину от коронавируса предполагалось испытать на детях от 12 лет.
Напомним, в Австралии было принято решение об остановке производства собственной вакцины от коронавируса, над созданием которой работали специалисты Университета Квинсленда (UQ) и компания CSL. Оказалось, что у участников испытаний после прививки были зафиксированы ложноположительные тесты на ВИЧ.
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