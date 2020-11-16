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Вакцина Moderna будет дорогой


06:04
Вакцина Moderna будет дорогойФото: verelq.am

Предполагается, что первоначально вакцина Moderna будет поставляться лишь в Соединенные Штаты.

При этом препарат является достаточно дорогим - небогатым государствам он вообще может оказаться не по карману, отмечает The Guardian.

Как пишет британская газета, первоначально вакцина от коронавируса COVID-19, созданная американской компанией Moderna, будет поступать только на рынок США. Дело в том, что на разработку этого препарата администрация Соединенных Штатов выделяла средства из федерального бюджета.

По предварительным оценкам, уже до конца года компания намерена "передать на американский рынок 20 млн доз вакцины". Известно, что стоимость одной дозы летом в Moderna оценивали в 37 долларов, тогда как у компаний Johnson & Johnson и Pfizer она составляла соответственно 10 и 20 долларов. Газета отмечает, что цена, возможно, будет понижена при условиях крупных закупок.

Ранее появились сведения о том, что эффективность новой вакцины от коронавируса, которая разработана Moderna, превышает 94%. Как заявили представители компании, результаты исследований превзошли их ожидания.

Напомним, накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением о том, что появление эффективных вакцин будет способствовать контролю за распространением коронавируса, однако само по себе не означает победу над пандемией.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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