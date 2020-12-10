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В Австралии остановили производство вакцины от COVID-19


08:08
В Австралии остановили производство вакцины от COVID-19Фото: deon.pl

В Австралии было принято решение об остановке производства собственной вакцины от коронавируса, над созданием которой работали специалисты Университета Квинсленда (UQ) и компания CSL.

Как стало известно, у участников испытаний были зафиксированы ложноположительные тесты на ВИЧ.

Разработчики препарата пояснили, что в ходе первой фазы испытаний нового препарата было задействовано 216 человек. Каких-либо серьезных побочных эффектов специалисты не наблюдали. Однако выработавшиеся после вакцинации антитела создавали сложности при диагностике ВИЧ: у участников зафиксировали ложноположительные результаты некоторых тестов на это заболевание.

В результате руководство CSL совместно с австралийским правительством приняли решение о прекращении испытаний вакцины. Об этом рассказал главный научный сотрудник компании Эндрю Нэш. По его словам, препарат может быть доработан. Однако это потребует дополнительного времени, предположительно до года.

В CSL собираются произвести еще 20 миллионов доз вакцины, которая была создана британской компанией AstraZeneca Plc. Кроме того, правительство Австралии намеревается обеспечить население страны дополнительными дозами препарата Novavax.

Ранее генсек ООН выразил готовность публично привиться от COVID-19. Какую вакцину хотел бы ввести себе Антониу Гутерреш, пока не уточняется.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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