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В Германии заявили о выявлении у Навального вещества, схожего с «Новичком»
17:08
Фото: prozhelezu.ru
Зарубежные специалисты выявили в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда, относящегося к группе "Новичок".
Соответствующее заявление сделала сегодня пресс-служба правительства ФРГ.
При отравлении Алексея Навального могло быть использовано вещество, относящееся к той же группе, что и "Новичок", указывается в официальном сообщении. Как заявил представитель правительства ФРГ, власти проинформируют о последних данных клинических анализов Навального российского посла в Берлине.
Ранее в журнале Spiegel появился материал, в котором инцидент с Алексеем Навальным сравнивался с происшествием в Болгарии, когда в 2015 году там был отравлен бизнесмен Емельян Гебрев. Кроме того, сообщалось, что специалисты из клиники "Шарите" связывались с лабораторией Porton Down в Великобритании, где было установлено вещество, которым в 2018 году отравили Сергея и Юлию Скрипалей.
Напомним, предположения о том, что Навального пытались отравить боевым нервнопаралитическим отравляющим веществом типа зарин или зоман, прокомментировал один из разработчиков относящегося к тому же виду "Новичка" Владимир Углев. Он назвал эту версию нереальной: указанные средства отличаются очень высокой скоростью воздействия.
В случае, если бы действительно использовалось такое вещество, "с Навальным было бы покончено ещё за тем же столиком, за которым он пил чай", подчеркнул эксперт. Кроме того, применение подобных веществ в таких условиях - пункта общепита, могло бы привести к поражению самого исполнителя акции, пояснил Углев.
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