Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МВД объявило о проверке по факту госпитализации Навального

12:56

Фото: sledcom.ru



Ведомство информирует о том, что в ходе доследственной проверки следов каких-либо сильнодействующих веществ у Алексея Навального выявлено не было.



Об этом со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу сегодня сообщает ТАСС.



Следователями СУ УТ МВД РФ по Сибирскому ФО сейчас осуществляется доследственная проверка, которая была инициирована Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. Мероприятия проводятся по факту экстренной госпитализации Алексея Навального, который неделю назад, 20 августа, попал в реанимационное отделение одной из больниц в Омске.



Представители ведомства пояснили, что к настоящему времени уже произведен осмотр номера в отеле, где проживал оппозиционер, и местность по маршруту его передвижения. В общей сложности сотрудниками СКР было изъято свыше ста предметов, которые могут оказаться источником сведений и иметь доказательное значение.



В ходе проверки были изучены записи камер видеонаблюдения, сейчас проводятся свыше двадцати разных исследований, включая судебно-медицинские, физико-химические и биологические. Каких-либо наркотических или сильнодействующих веществ выявить пока не удалось.



Ранее в зарубежных СМИ начали сравнивать госпитализацию Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в Болгарии, которое произошло около пяти лет назад. По данным ряда источников, врачи германской клиники "Шарите", куда на лечение доставили российского оппозиционера, связались с коллегами из Софии.



Предположения о том, что Навального пытались отравить боевым нервнопаралитическим отравляющим веществом типа зарин или зоман, прокомментировал один из разработчиков относящегося к тому же виду "Новичка" Владимир Углев. Он назвал эту версию нереальной: указанные средства очень высокой скоростью воздействия.



В случае, если бы действительно использовалось такое вещество, "с Навальным было бы покончено ещё за тем же столиком, за которым он пил чай", цитирует агентство "Интерфакс" слова эксперта. Кроме того, применение подобных веществ в таких условиях - пункта общепита, могло бы привести к поражению самого исполнителя акции, пояснил Углев.



Автор: Злата Богатова

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