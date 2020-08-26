ИнтерНовости - новости в стране и мире
Евросоюз осудил предполагаемое отравление Навального
Евросоюз осудил предполагаемое отравление Навального
Адвокат Ефремова обратился в СК и Генпрокуратуру из-за угроз
Адвокат Ефремова обратился в СК и Генпрокуратуру из-за угроз
В порту Бейрута найдены еще 79 контейнеров с опасными химикатами
В порту Бейрута найдены еще 79 контейнеров с опасными химикатами
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ сравнивают болезнь Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в БолгарииСМИ сравнивают болезнь Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в Болгарии
В Москве в жилом доме произошел взрывВ Москве в жилом доме произошел взрыв
Байден может не дожить до инаугурации, предположил республиканецБайден может не дожить до инаугурации, предположил республиканец
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного годаОнищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
В Белоруссии испортили паспорта российских журналистовВ Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ сравнивают болезнь Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в Болгарии


26.8.2020 22:50
СМИ сравнивают болезнь Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в БолгарииФото: germanoncology.ru

Врачи германской клиники "Шарите", куда на лечение доставили российского оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими коллегами, которые оказывали помощь бизнесмену Емельяну Гебреву.

Инцидент произошел в 2015 году в Софии.

Предположительно, вещество, попавшее в организм Алексея Навального, после чего он впал в кому, может относиться к тому же семейству органофосфатов, как в случае с отравлением Емельяна Гебрева. Такое мнение было высказано в публикациях The Insider, Der Spiegel и Bellingcat.

В данное семейство входят инсектициды, в частности, E605, а также нервные токсины, включая зарин и еще более сильнодействующий препарат "Новичок", который был создан в российских лабораториях.

В качестве антидота при лечении такого рода отравлений используют атропин. Именно это вещество и вводят сейчас российскому оппозиционеру Алексею Навальному, доставленному в Берлин из Омска.

Емельян Гебрев попал в больницу 24 апреля 2015 года, сразу после того, как потерял сознание на приеме в Софии. Спустя примерно месяц он вышел из состояния комы и начал поправляться. Позднее бизнесмен сообщил, что его состояние вновь резко ухудшилось, потребовалась экстренная госпитализация.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал госпитализацию российского оппозиционера Алексея Навального "тем, что кажется покушением". Представитель Брюсселя обратился к Москве с требованием прозрачного расследования этого инцидента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Навальный не был отравлен, заявили врачиНавальный не был отравлен, заявили врачи
Байден может не дожить до инаугурации, предположил республиканецБайден может не дожить до инаугурации, предположил республиканец
В Грузии 17 человек погибли в аварии с микроавтобусомВ Грузии 17 человек погибли в аварии с микроавтобусом
Навальный впал в комуНавальный впал в кому
К санкциям против России присоединились шесть странК санкциям против России присоединились шесть стран

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru