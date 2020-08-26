|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ сравнивают болезнь Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в Болгарии
26.8.2020 22:50
Фото: germanoncology.ru
Врачи германской клиники "Шарите", куда на лечение доставили российского оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими коллегами, которые оказывали помощь бизнесмену Емельяну Гебреву.
Инцидент произошел в 2015 году в Софии.
Предположительно, вещество, попавшее в организм Алексея Навального, после чего он впал в кому, может относиться к тому же семейству органофосфатов, как в случае с отравлением Емельяна Гебрева. Такое мнение было высказано в публикациях The Insider, Der Spiegel и Bellingcat.
В данное семейство входят инсектициды, в частности, E605, а также нервные токсины, включая зарин и еще более сильнодействующий препарат "Новичок", который был создан в российских лабораториях.
В качестве антидота при лечении такого рода отравлений используют атропин. Именно это вещество и вводят сейчас российскому оппозиционеру Алексею Навальному, доставленному в Берлин из Омска.
Емельян Гебрев попал в больницу 24 апреля 2015 года, сразу после того, как потерял сознание на приеме в Софии. Спустя примерно месяц он вышел из состояния комы и начал поправляться. Позднее бизнесмен сообщил, что его состояние вновь резко ухудшилось, потребовалась экстренная госпитализация.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал госпитализацию российского оппозиционера Алексея Навального "тем, что кажется покушением". Представитель Брюсселя обратился к Москве с требованием прозрачного расследования этого инцидента.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|