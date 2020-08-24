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Евросоюз осудил предполагаемое отравление Навального


10:26
Евросоюз осудил предполагаемое отравление НавальногоФото: voskhodinfo.su

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал госпитализацию российского оппозиционера Алексея Навального "тем, что кажется покушением".

Представитель Брюсселя обратился к Москве с требованием прозрачного расследования этого инцидента.

Как заявил Жозеп Боррель, "Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на господина Навального". В Брюсселе настаивают на том, чтобы российское руководство безотлагательно инициировало "независимое и прозрачное расследование отравления" оппозиционера.

В заявлении Борреля, которое было распространено накануне вечером, подчеркивается, что российский народ и международное сообщество должны знать о том, что стоит за случившемся.

Виновных нужно привлечь к ответственности, указал европейский дипломат. Представитель ЕС по иностранным делам при этом ссылался на заключение специалистов берлинской клинике "Шарите", которые выявили у Навального интоксикацию. Выразив благодарность сотрудникам знаменитой немецкой больницы, Боррель пожелал Навальному скорейшего и полного выздоровления.

Ранее российские врачи отреагировали на результаты обследования, которые обнародовали их германские коллеги. Как заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, в момент поступления в больницу у Алексея Навального не имелось признаков отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Сабаев, слова которого цитирует РИА Новости, напомнил о том, что омские медики готовы поделиться с иностранными специалистами образцами биоматериала Навального.

Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра им. Пирогова Борис Теплых отметил, что врачи рассматривали версию об отравлении оппозиционера. Однако никаких подтверждений этому выявлено не было.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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