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В Минске протестующий блокировал движение по одной из веток метро


15:42
Метро МинскаФото: livejournal.com
Метро Минска

В столице Белоруссии молодой человек спустился на рельсы метро, после чего оказалось заблокированным движение поездов.

О случившемся рассказывает белорусское бюро "Радио Свобода".

Как стало известно, инцидент произошел на станции метрополитена "Купаловская". Участник протестных акций, продолжающихся в Белоруссии с воскресенья, 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы, блокировал движение на одной из веток метро Минска. В сообщении отмечается, что "парень стоял на рельсах". Судя по распространившимся в Сети фото- и видеокадрам, молодой человек держал в руках плакат с призывом прекратить насилие.

Минувшей ночью, как сутками раньше, в Минске и других белорусских городах прошли массовые акции протеста. Люди выражали недовольство результатами выборов на пост президента. Для разгона толпы правоохранители использовали спецсредства, включая светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже МВД Белоруссии сообщило о погибшем участнике протестных акций. По данным ведомства, мужчина пытался бросить в сторону силовиков некое взрывное устройство, однако оно сработало у него в руке. В результате он погиб на месте от полученных ранений.

Ранее появились сведения о том, что Светлана Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Этому предшествовала продолжительная беседа с силовиками в здании ЦИК страны, куда накануне кандидат в президенты пришла подавать жалобу на результаты выборов. Сегодня Тихановская подтвердила, что приняла решение уехать из страны. В своем видеообращении она призывает сторонников прекратить уличные акции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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