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В МВД Белоруссии сообщили о погибшем в ходе протестов
00:30
Фото: sm.news
Во время беспорядков, которые сегодня вновь начались в Минске и других городах страны, погиб мужчина.
Как информирует пресс-служба МВД Белоруссии, инцидент произошел на улице Притыцкого.
В сообщении указано, что участник акции протеста пытался бросить в сторону бойцов спецназа неустановленное взрывное устройство. После того, как оно сработало у него в руке, мужчина получил смертельные травмы, от которых погиб на месте. Информация о случившемся появилась в официальном Telegram ведомства. Сообщается, что это первый смертельный инцидент, зафиксированный во время акций протеста.
Уточняется, что ЧП случилось примерно в 23:00 по местному времени (совпадает с Москвой) на улице Притыцкого. Участники акций протеста, начавшихся вчера после президентских выборов, пытались возводить баррикады, чтобы блокировать движение автотранспорта. В ходе стычек с прибывшими туда бойцами спецназа один из манифестантов пытался бросить в силовиков взрывное устройство.
Ранее стало известно о пострадавшей белорусской журналистке. Как сообщал портал onliner.by, во время беспорядков в Минске ранения сегодня получила сотрудница издания "Наша Нива" Наталья Лубневская.
Как передает Sputnik Беларусь, для разгона протестующих в Минске и Бресте силовики начали применять резиновые пули. В столице манифестанты вступают в стычки с правоохранителями практически во всех районах. Местные жители оказывают поддержку участникам акций, открывая двери домов, чтобы те могли спрятаться от преследующих их омоновцев.
Массовые протестные акции идут в Белоруссии уже второй день. Люди начали выходить на улицы Минска и многих других городов страны сразу после того, как огласили предварительные итоги состоявшихся накануне президентских выборов.
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