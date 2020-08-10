Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Тихановская находится в Литве, сообщили в Вильнюсе

11:06

Фото: belsat.eu



Кандидат в президенты Белоруссии ранее была задержана на семь часов в Минске, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.



Сейчас Светлана Тихановская находится в безопасности, она в Литве, отметил министр.



По словам литовского дипломата, Тихановскую задерживали в Белоруссии примерно на семь часов. Сейчас она в Литве и находится в безопасности, отметил Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter. До этого он выступил с аналогичным заявлением в эфире национального радио LRT.



Когда и как именно Тихановская оказалась в Вильнюсе, пока не уточняется. До выборов кандидат отправила двоих детей за границу в связи с угрозами, поступавшими в ее адрес. Вместе с тем, она заявляла, что не покинет Белоруссию. По словам Тихановской, оснований для ее ареста у властей нет.



Муж кандидата, белорусский блогер Сергей Тихановский, находится под арестом с конца мая. Он был задержан во время потасовки с милицией на одном из предвыборных пикетов супруги. Позже власти объявили о том, что в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело.



Ранее в штабе Светланы Тихановской сообщили о потере связи с ней, появились предположения о том, что она может быть задержана. Это случилось после того, как Тихановская пришла в Центризбирком, чтобы подать жалобу на результаты выборов. Здание покинул лишь адвокат, который ее сопровождал.



Тихановская на выборах набрала около 10,09% голосов, заняв второе место. Отказавшись признавать объявленные властями результаты, она заявила, что считает себя избранным главой государства. После этого кандидат обратилась с жалобой в Центризбирком.



Накануне, 10 августа, глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик рассказал о покушении, которое готовилось на Тихановскую. Властям удалось предотвратить преступление, выставив усиленную охрану у объединенного штаба оппозиции.



Автор: Злата Богатова

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