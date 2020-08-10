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Тихановская находится в Литве, сообщили в Вильнюсе
11:06
Фото: belsat.eu
Кандидат в президенты Белоруссии ранее была задержана на семь часов в Минске, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Сейчас Светлана Тихановская находится в безопасности, она в Литве, отметил министр.
По словам литовского дипломата, Тихановскую задерживали в Белоруссии примерно на семь часов. Сейчас она в Литве и находится в безопасности, отметил Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter. До этого он выступил с аналогичным заявлением в эфире национального радио LRT.
Когда и как именно Тихановская оказалась в Вильнюсе, пока не уточняется. До выборов кандидат отправила двоих детей за границу в связи с угрозами, поступавшими в ее адрес. Вместе с тем, она заявляла, что не покинет Белоруссию. По словам Тихановской, оснований для ее ареста у властей нет.
Муж кандидата, белорусский блогер Сергей Тихановский, находится под арестом с конца мая. Он был задержан во время потасовки с милицией на одном из предвыборных пикетов супруги. Позже власти объявили о том, что в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело.
Ранее в штабе Светланы Тихановской сообщили о потере связи с ней, появились предположения о том, что она может быть задержана. Это случилось после того, как Тихановская пришла в Центризбирком, чтобы подать жалобу на результаты выборов. Здание покинул лишь адвокат, который ее сопровождал.
Тихановская на выборах набрала около 10,09% голосов, заняв второе место. Отказавшись признавать объявленные властями результаты, она заявила, что считает себя избранным главой государства. После этого кандидат обратилась с жалобой в Центризбирком.
Накануне, 10 августа, глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик рассказал о покушении, которое готовилось на Тихановскую. Властям удалось предотвратить преступление, выставив усиленную охрану у объединенного штаба оппозиции.
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