ИнтерНовости - новости в стране и мире
Тихановская находится в Литве, сообщили в Вильнюсе
Тихановская находится в Литве, сообщили в Вильнюсе
Правительство Ливана после массовых протестов уходит в отставку
Правительство Ливана после массовых протестов уходит в отставку
В мире COVID-19 заразились более 20 млн человек
В мире COVID-19 заразились более 20 млн человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Тихановская находится в Литве, сообщили в ВильнюсеТихановская находится в Литве, сообщили в Вильнюсе
В МВД Белоруссии сообщили о погибшем в ходе протестовВ МВД Белоруссии сообщили о погибшем в ходе протестов
В день юбилея Бандерас рассказал, что болен COVID-19В день юбилея Бандерас рассказал, что болен COVID-19
Бард Новиков отсудил миллион у Минфина РФБард Новиков отсудил миллион у Минфина РФ
Правительство Ливана после массовых протестов уходит в отставкуПравительство Ливана после массовых протестов уходит в отставку

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Французская кухня. Confiture d’oranges и сироп для приготовления итальянского мороженого "Гранита".Французская кухня. Confiture d’oranges и сироп для приготовления итальянского мороженого "Гранита".
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Тихановская находится в Литве, сообщили в Вильнюсе


11:06
Тихановская находится в Литве, сообщили в ВильнюсеФото: belsat.eu

Кандидат в президенты Белоруссии ранее была задержана на семь часов в Минске, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Сейчас Светлана Тихановская находится в безопасности, она в Литве, отметил министр.

По словам литовского дипломата, Тихановскую задерживали в Белоруссии примерно на семь часов. Сейчас она в Литве и находится в безопасности, отметил Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter. До этого он выступил с аналогичным заявлением в эфире национального радио LRT.

Когда и как именно Тихановская оказалась в Вильнюсе, пока не уточняется. До выборов кандидат отправила двоих детей за границу в связи с угрозами, поступавшими в ее адрес. Вместе с тем, она заявляла, что не покинет Белоруссию. По словам Тихановской, оснований для ее ареста у властей нет.

Муж кандидата, белорусский блогер Сергей Тихановский, находится под арестом с конца мая. Он был задержан во время потасовки с милицией на одном из предвыборных пикетов супруги. Позже власти объявили о том, что в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело.

Ранее в штабе Светланы Тихановской сообщили о потере связи с ней, появились предположения о том, что она может быть задержана. Это случилось после того, как Тихановская пришла в Центризбирком, чтобы подать жалобу на результаты выборов. Здание покинул лишь адвокат, который ее сопровождал.

Тихановская на выборах набрала около 10,09% голосов, заняв второе место. Отказавшись признавать объявленные властями результаты, она заявила, что считает себя избранным главой государства. После этого кандидат обратилась с жалобой в Центризбирком.

Накануне, 10 августа, глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик рассказал о покушении, которое готовилось на Тихановскую. Властям удалось предотвратить преступление, выставив усиленную охрану у объединенного штаба оппозиции.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Бейруте совершил посадку третий самолет МЧС РоссииВ Бейруте совершил посадку третий самолет МЧС России
Лукашенко заявил, что смог договориться с Путиным по задержанным россиянамЛукашенко заявил, что смог договориться с Путиным по задержанным россиянам
В Вашингтоне в перестрелке погиб подросток, ранены более 20 человекВ Вашингтоне в перестрелке погиб подросток, ранены более 20 человек
В Госдепе подтвердили проведение SMS-рассылки в РоссииВ Госдепе подтвердили проведение SMS-рассылки в России
США выводят войска из НорвегииСША выводят войска из Норвегии

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru