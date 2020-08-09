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В Минске вновь задерживают протестующих
19:20
Фото: livejournal.com
Новые задержания сейчас проходят в столице Белоруссии, где накануне состоялись президентские выборы.
На улицы Минска сегодня опять вышли люди, которые выражают протест против объявленных властями результатов голосования, передает Sputnik Беларусь.
Судя по опубликованным фото, сотрудники ОМОН проводят задержания протестующих, уводя манифестантов под руки.
Дополнительные подразделения силовиков направлены к стеле "Минск — город-герой". Там сейчас можно увидеть довольно много нарядов милиции и автозаков. Кроме того, автобусы с омоновцами находятся на территории столичного парка Победы и вдоль проспекта Машерова.
Издание "Наша Нива" рассказывает о том, что у молодежи, собравшейся около стелы "Минск — город-герой", проверяют личные вещи. Досматривая рюкзаки и гаджеты, милиционеры уже отвели в автозак как минимум одного человека.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили о том, что за участие во вчерашних несанкционированных акциях по всей стране было задержано порядка 3 тыс. человек.
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