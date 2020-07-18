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В Хабаровске проходит вторая за день акция в поддержку Фургала


18.7.2020 16:44
В Хабаровске проходит вторая за день акция в поддержку ФургалаФото: vk.com

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, начавшаяся утром, собрала около 10 тыс. человек, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей регионального руководства.

Вскоре после завершения несогласованного митинга на центральной площади перед зданием местного правительства вновь начали собираться люди.

К участникам акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала обратился глава краевого Минздрава Александр Витько. Министр пытался убедить собравшихся разойтись, напоминая об угрозе распространения коронавируса и советуя им вспомнить "о своих пожилых родителях". Отмечается, что вместе с министром перед собравшимися на площади появился врач, только что проводивший тяжелую операцию. Он также обращался к хабаровчанам с призывом разойтись. Но митингующие в ответ начали демонстративно снимать маски, причем некоторые даже выкрикивали оскорбления.

Акция стала уже второй по счету за сегодняшний день. Первый митинг в поддержку Фургала начался в Хабаровске сегодня в 12:00 по местному времени (5:00 по Москве). Она продолжалась в течение пяти часов, при тридцатиградусной жаре. По данным местных властей, на митинг вышли около 10 тыс. человек, т.е. примерно на треть меньше, чем в прошлые выходные. Участники митинга, как и неделю назад, прошли по квадрату через центральные улицы города, придя на площадь имени Ленина.

Кроме того, сегодня состоялись подобные акции во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля, после чего он был доставлен в Москву. Днем позже столичный Басманный суд вынес решение об его аресте на срок до 9 сентября. Фургала обвиняют в покушении на убийство и организации убийств. Сам он продолжает решительно отвергать свою причастность к расправам над бизнесменами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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