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Хабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала
14:43
Фото: smi2.net
Участниками несанкционированных массовых мероприятий, которые состоялись в поддержку Сергея Фургала, стали от 10 до 12 тысяч человек, сообщает региональный главк МВД. По данным местной полиции, акции были организованы командой задержанного губернатора Хабаровского края, который арестован по обвинению в преступлениях 15-летней давности.
По данным СМИ, сегодня, 11 июля, массовые митинги и шествия состоялись сразу в нескольких городах Хабаровского края. По данным местного МВД, акции организовала "команда С.И. Фургала".
В ЛДПР, отреагировав на события на Дальнем Востоке, подчеркнули, что не имеют отношения к организации несанкционированных акций. Как указано в официальном Telegram-канале партии, они "готовы к дискуссии и любым обсуждениям", за исключением уличных несанкционированных действий.
Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил о том, что столичные чиновники в прошлом требовали от губернатора Хабаровского края привозить в Москву коробки с деньгами. Прокомментировав эти высказывания, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо подкреплять их какими-либо доказательствами, т.к. обвинения довольно серьезные.
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