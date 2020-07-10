ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Гонконге из-за новой вспышки коронавируса закроют все школы
В Гонконге из-за новой вспышки коронавируса закроют все школы
Фургал не признает вину в организации убийств
Фургал не признает вину в организации убийств
В Калифорнии во время прогулки на озере с сыном пропала актриса из сериала «Хор»
В Калифорнии во время прогулки на озере с сыном пропала актриса из сериала «Хор»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Хабаровчане провели массовые акции в поддержку ФургалаХабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала
Генпрокуратура РФ установила причину гибели группы ДятловаГенпрокуратура РФ установила причину гибели группы Дятлова
В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусомВ Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом
Власти Нидерландов готовят иск в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением МН17Власти Нидерландов готовят иск в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением МН17
Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой СофииЭрдоган подписал указ о превращении в мечеть собора Святой Софии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Хабаровчане провели массовые акции в поддержку Фургала


14:43
Хабаровчане провели массовые акции в поддержку ФургалаФото: smi2.net

Участниками несанкционированных массовых мероприятий, которые состоялись в поддержку Сергея Фургала, стали от 10 до 12 тысяч человек, сообщает региональный главк МВД. По данным местной полиции, акции были организованы командой задержанного губернатора Хабаровского края, который арестован по обвинению в преступлениях 15-летней давности.

По данным СМИ, сегодня, 11 июля, массовые митинги и шествия состоялись сразу в нескольких городах Хабаровского края. По данным местного МВД, акции организовала "команда С.И. Фургала".

В ЛДПР, отреагировав на события на Дальнем Востоке, подчеркнули, что не имеют отношения к организации несанкционированных акций. Как указано в официальном Telegram-канале партии, они "готовы к дискуссии и любым обсуждениям", за исключением уличных несанкционированных действий.

Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил о том, что столичные чиновники в прошлом требовали от губернатора Хабаровского края привозить в Москву коробки с деньгами. Прокомментировав эти высказывания, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо подкреплять их какими-либо доказательствами, т.к. обвинения довольно серьезные.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В Гонконге из-за новой вспышки коронавируса закроют все школыВ Гонконге из-за новой вспышки коронавируса закроют все школы
Задержана москвичка, угрожавшая убить собственных детейЗадержана москвичка, угрожавшая убить собственных детей
Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку задержанного в Минске БабарикоЭлайджа Вуд записал видеообращение в поддержку задержанного в Минске Бабарико
Рэпер Канье Уэст вновь выразил намерение побороться за пост президента СШАРэпер Канье Уэст вновь выразил намерение побороться за пост президента США
В Калифорнии во время прогулки на озере с сыном пропала актриса из сериала «Хор» В Калифорнии во время прогулки на озере с сыном пропала актриса из сериала «Хор»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru