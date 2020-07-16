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СКР: доказательства причастности Фургала к убийствам были собраны в 2019 году


16.7.2020 22:23
СКР: доказательства причастности Фургала к убийствам были собраны в 2019 годуФото: sledcom.ru

Следственный комитет еще в прошлом году завершил сбор доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к убийствам бизнесменов, передает ТАСС. Основные свидетели по данному делу были настолько запуганы, что отказывались от дачи показаний, пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как стало известно, Сергея Фургала обвиняют в причастности к гибели предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского. Все эти преступления были совершены в период 2004-2005 годов, однако только спустя четырнадцать лет следователям удалось собрать доказательства.

Основных свидетелей к этому времени настолько запугали, что они отказывались давать подробные показания, пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, этот факт существенно осложнял работу по раскрытию преступлений.

Вместе с тем, в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе появились показания отдельных свидетелей, которые позволили установить обстоятельства убийств, а также сделать вывод о возможной причастности к ним Фургала.

По словам Петренко, учитывая тяжесть содеянного суд решит вопрос о применении сроков давности. При этом следователи практически не сомневаются в том, что именно Фургал мог выступать в качестве непосредственного заказчика убийств. Об этом свидетельствуют различные материалы, в том числе, свидетельские показания, заключения экспертов и результаты оперативно-разыскной деятельности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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