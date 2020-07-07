Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жириновский назвал некорректным задержание главы Хабаровского края

12:52

Фото: smi2.net



Задержание Сергея Фургала проводилось "не в самой корректной форме", заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.



Отреагировав на случившееся, политик дал высокую оценку деятельности Фургала на посту губернатора Хабаровского края.



Владимир Жириновский назвал задержание Сергея Фургала на Дальнем Востоке ЧП. По словам политика, силовики при этом действовали "не в самой корректной форме, наручники нацепили", передает ТАСС.



Глава ЛДПР подчеркнул, что речь идет о губернаторе, он "не преступник — никуда не сбежит". Правоохранители были должны понимать, что "это высшее должностное лицо", а территория этого региона превышает размеры Турции, добавил Жириновский.



Лидер партии также отметил, что Фургал сохранит членство в ЛДПР. Кроме того, его будут защищать в сложившейся ситуации. Жириновский также выразил непонимание в связи с тем, что задержание проводится спустя столько лет после возможных злодеяний, если предположить, что они действительно имели место.



Сегодня, 9 июля, правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он был взят под стражу в рамках расследования по уголовному делу о преступной группе, орудовавшей в регионе в период 2004—2005 годов. На счету злоумышленников - ряд убийств бизнесменов Амурской области и Хабаровского края.



Известно, что Фургала подозревают по нескольким статьям, включая подготовка и покушение на преступление, а также убийство лица, связанное с его служебной деятельностью. Сейчас его уже доставляют в Москву, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.



В прошлом ноябре был взят под стражу давний деловой партнер Сергея Фургала Николай Мистрюков, его арестовали по подозрению в организации заказных убийств. В настоящее время он находится в СИЗО Москвы.



Автор: Злата Богатова

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