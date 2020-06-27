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Сервис Hulu изъял эпизод популярного ситкома из-за грязевых масок
01:08
Фото: zhenskietainy.ru
Стриминговый сервис Hulu принял решение об изъятии из каталога серии популярного комедийного сериала "Золотые девочки" (The Golden Girls), сообщает The Variety.
В этом эпизоде героини делают грязевые маски, и именно отсылки к "блэкфейс" (грим, применяемый для карикатурного изображения темнокожих), и стали причиной исчезновения серии.
В эпизоде 1988 года сын одной из главных героинь готовится к свадьбе на афроамериканке. Подруги будущей свекрови перед знакомством с родственниками невесты наносят грязевые маски. Комментируя свой внешний вид, они говорят гостям, что на их лицах грязь, а в действительности они не темнокожие.
Ранее на фоне массовых акций протеста, которые охватили Соединенные Штаты, стриминговый сервис HBO Max удалил из каталога фильмов, доступных для просмотра, знаменитую кинокартину "Унесенные ветром". Поясняя свое решение, в компании указали, что в фильме романтизируется рабовладение и расизм.
На протяжении последнего месяца, после убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда, в Соединенных Штатах не утихают бурные дикуссии о расовых предрассудках в культуре. По всей стране начали сносить памятники историческим деятелям, а косметические компании объявили о прекращении продажи средств, которые осветляют кожу.
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