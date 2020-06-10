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«Унесенных ветром» убрали из каталога HBO Max


10.6.2020 20:51
«Унесенных ветром» убрали из каталога HBO MaxФото: smi2.net

На фоне массовых акций протестов, которые охватили Соединенные Штаты, стриминговый сервис HBO Max удалил из каталога фильмов, доступных для просмотра, знаменитую кинокартину "Унесенные ветром".

Поясняя свое решение, в компании указали на необходимости борьбы с расизмом, передает ТАСС.

Фильм, который в прошлом уже не раз подвергали критике за романтизацию рабства, убрали на фоне волнений, охвативших США после непреднамеренного убийства афроамериканца полицейским.

По словам сценариста Джона Ридли, работавшего над созданием ленты "12 лет рабства", картина "Унесенные ветром" прославляет порядки Юга до Гражданской войны. Комментарий приводит The Wall Street Journal. Ридли считает, что знаменитый фильм увековечивает расизм, который способен вызывать "злость и скорбь", из-за чего множество американцев выходят на улицы.

Фильм в будущем может вернуться в каталог HBO Max, но лишь со специальными примечаниями о том, что в него входят "противоречивые темы".

Созданная по одноименному роману Маргарит Митчелл кинокартина "Унесенные ветром" вышла на экраны в 1939 году, став первым в мире цветным полнометражным фильмом. Позже его признали самым кассовым фильмом в истории кинематографа Соединенных Штатов.

Главные роли в фильме сыграли Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Темнокожая актриса Хэтти Макдэниел за роль служанки Мамушки получила "Оскар" - впервые среди афроамериканцев. Всего же картина смогла завоевать десять этих престижных премий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

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