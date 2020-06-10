Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Унесенных ветром» убрали из каталога HBO Max

10.6.2020 20:51

Фото: smi2.net



На фоне массовых акций протестов, которые охватили Соединенные Штаты, стриминговый сервис HBO Max удалил из каталога фильмов, доступных для просмотра, знаменитую кинокартину "Унесенные ветром".



Поясняя свое решение, в компании указали на необходимости борьбы с расизмом, передает ТАСС.



Фильм, который в прошлом уже не раз подвергали критике за романтизацию рабства, убрали на фоне волнений, охвативших США после непреднамеренного убийства афроамериканца полицейским.



По словам сценариста Джона Ридли, работавшего над созданием ленты "12 лет рабства", картина "Унесенные ветром" прославляет порядки Юга до Гражданской войны. Комментарий приводит The Wall Street Journal. Ридли считает, что знаменитый фильм увековечивает расизм, который способен вызывать "злость и скорбь", из-за чего множество американцев выходят на улицы.



Фильм в будущем может вернуться в каталог HBO Max, но лишь со специальными примечаниями о том, что в него входят "противоречивые темы".



Созданная по одноименному роману Маргарит Митчелл кинокартина "Унесенные ветром" вышла на экраны в 1939 году, став первым в мире цветным полнометражным фильмом. Позже его признали самым кассовым фильмом в истории кинематографа Соединенных Штатов.



Главные роли в фильме сыграли Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Темнокожая актриса Хэтти Макдэниел за роль служанки Мамушки получила "Оскар" - впервые среди афроамериканцев. Всего же картина смогла завоевать десять этих престижных премий.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 162

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 8.6.2020 00:54 Абрамович не покупал «Крик» Мунка

Абрамович не покупал «Крик» Мунка 6.6.2020 22:40 В РПЦ высказались против попыток изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле

В РПЦ высказались против попыток изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле 6.6.2020 21:49 Бондарчук назвал лживой информацию о проверке «Ленфильма» из-за хищения средств

Бондарчук назвал лживой информацию о проверке «Ленфильма» из-за хищения средств 6.6.2020 01:10 Цыганов рассказал о работе в новом проекте Вырыпаева

Цыганов рассказал о работе в новом проекте Вырыпаева 4.6.2020 14:02 Во Флоренции возобновила работу галерея Уффици